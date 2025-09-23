Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçları hangi kanalda?

Tarihe geçen Filenin Efeleri, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükselerek büyük bir gurur yaşattı; A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Polonya karşısında yarı final için parkede olacak. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?