Türkiye, voleybol tarihimizde bir ilke imza atıyor. Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nda ilk kez çeyrek finale çıkarken rakibi Polonya karşılaşacak. Peki Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye-Polonya voleybol maç bilgisi…

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçları hangi kanalda?

Tarihe geçen Filenin Efeleri, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükselerek büyük bir gurur yaşattı; A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Polonya karşısında yarı final için parkede olacak. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Polonya-Türkiye maçı, 24 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonya ile Türkiye arasındaki Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı maç izlenebilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu


