Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2025 FIVB Dünya Şampiyonası maçları hangi kanalda?

Tarihe geçen Filenin Efeleri, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale yükselerek büyük bir gurur yaşattı; A Milli Erkek Voleybol Takımımız, güçlü rakibi Polonya karşısında yarı final için parkede olacak. Peki Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Polonya-Türkiye maçı, 24 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'da oynanacak.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonya ile Türkiye arasındaki Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası maçı, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı maç izlenebilecek.