Sergen Yalçın ilk 11'de "Devrim" yapacak

Sergen Yalçın’ın Kayseri maçında genç yıldızlardan Devrim Şahin’e forma vereceği öğrenildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kayserispor ile oynanacak maçta kadroda bazı değişikliklere gidebileceği konuşuluyor.

Yalçın'ın radikal bir hamlede bulunacağı ve sol kanatta genç bir yıldıza forma giyeceği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın bu maçta Devrim Şahin'i ilk 11'de oynatacağı iddia edildi. Sergen hocanını, 18 yaşındaki futbolcunun performansını çok beğendiği ve ona şans vermeyi düşündüğü aktarıldı.

18 yaşındaki Devrim Şahin, Sergen hocanın gözüne girdi.

