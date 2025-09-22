Kayserispor - Beşiktaş maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 24 Eylül Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede görev alacak hakemleri açıkladı.

Orta hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Yardımcı hakemler: Bilal Gölen ve Anıl Usta

Dördüncü hakem: Reşat Onur Coşkunses

BEŞİKTAŞ İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta istediği sonuçları alamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Kayseri deplasmanında galibiyet hedefleyecek.

Zecorner Kayserispor ise sahasında taraftarı önünde güçlü rakibi Beşiktaş'a karşı puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.