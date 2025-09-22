PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho'dan seçimi kaybeden Ali Koç için açıklama

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibinin Rio Ave ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe’deki seçim süreci ve Benfica iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerdeki seçim sonucuna dair bir soruya şu yanıtı verdi:

"Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden dolayı memnun musun diye sorarsanız, hayır, değilim. Orada geçirdiğim süre çok kısa oldu; yoğunluk, empati ve tutku azdı. Ama orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

Jose Mourinho (İHA)Jose Mourinho (İHA)

BENFICA İDDİALARINA NET YANIT

Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde Benfica ile görüştüğü yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddederek; "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezonu tamamlamak istiyordum. Açıkçası kafamda Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyon'la da Benfica'yla da herhangi bir görüşmem olmadı." dedi.

Jose Mourinho (EPA)Jose Mourinho (EPA)

"HİKâYESİ OLMAYAN BİR HİKâYE"

62 yaşındaki teknik adam, Benfica Sportif Direktörü Mario Branco üzerinden gündeme gelen bağlantılara da açıklık getirip; "Futbolda çok yakın arkadaşlıklar kurmam zor. Eğer bir yıl içinde arkadaş olduysak, demek ki karşı tarafta ciddi bir profesyonellik vardı. Branco'nun Benfica'ya gelmesiyle birlikte bizim temasımız zaten bitti. Benfica ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali yüzde 25'ti. Bundan sonrası için herhangi bir iletişim olmadı. Hikâyesi olmayan bir hikâyeyi uzatmanın anlamı yok. İnanmak isteyenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

