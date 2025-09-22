Jose Mourinho'dan seçimi kaybeden Ali Koç için açıklama

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerdeki seçim sonucuna dair bir soruya şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden dolayı memnun musun diye sorarsanız, hayır, değilim. Orada geçirdiğim süre çok kısa oldu; yoğunluk, empati ve tutku azdı. Ama orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

Jose Mourinho (İHA) BENFICA İDDİALARINA NET YANIT Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde Benfica ile görüştüğü yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddederek; "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezonu tamamlamak istiyordum. Açıkçası kafamda Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyon'la da Benfica'yla da herhangi bir görüşmem olmadı." dedi.