Fransa'da De Zerbi'nin zaferi! Marsilya - PSG: 1-0 | MAÇ SONUCU

Fransa'nın en üst düzeydeki futbol ligi Ligue 1, dev mücadeleye sahne oldu. Marsilya ile PSG, Stade Velodrome'da karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.
Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını Mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.
Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.
Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.

