Başakşehir ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Mücadelede gol perdesini 29. dakikada Eldor Shomurodov açtı. Özbek yıldız, Miguel Crespo'nun asistiyle ağları buldu. İlk devre 1-0 sona erdi.
İkinci yarıda dakikalar 51'i gösterirken Uchenna Ogundu skoru dengeleyen vuruşu yaptı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1 bitti.
CİMBOM'U AĞIRLAYACAK
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 6'ya, konuk takım ise 9'a yükseltti.
Başakşehir gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.