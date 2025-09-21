PODCAST CANLI YAYIN

Eindhoven'da 4 gollü düello! PSV - Ajax: 2-2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie’nin 6. haftasında PSV deplasmanına çıktı. Philips Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eindhoven'da 4 gollü düello! PSV - Ajax: 2-2 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi PSV, 7. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle öne geçti. Ajax ise 31. dakikada Kenneth Taylor'un penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son bölümünde goller peş peşe geldi. Ev sahibi, 81. dakikada Yarek Gasiorowski ile 2-1 öne geçerken konuk takım, 88. dakikada Oscar Gloukh'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla PSV puanını 13'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Ajax ise 12 puanla 3. basamakta konumlandı.

Eindhoven kulübü gelecek hafta Excelsior'a konuk olacak. Ajax ise NAC Breda'yı sahasında ağırlayacak.

Amsterdam temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı! Gazze'deki kıyı şeridindeki yıkım havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
CANLI | Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Sadettin Saran mı?
CANLI TAKİP | CHP'nin olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı | Özgür Özel yeniden seçildi
CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | İşte Başkan Erdoğan'ın ABD çantasındaki 5 kritik dosya
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD açıkladı: Bakanlar bölgede ekipler sahada
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul'da yağmur uyarısı var mı?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası
Siyonistlerin peşinde olduğu yazıtlar nasıl bulundu? Payitahta neden getirildi? Uzman isim açıkladı: Kudüs, Osmanlı toprağıydı
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kıpırdayanı rezil ederim!
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler! "Böyle gitmez Fatih hoca"
Samsun'da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı