Ev sahibi PSV, 7. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle öne geçti. Ajax ise 31. dakikada Kenneth Taylor'un penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son bölümünde goller peş peşe geldi. Ev sahibi, 81. dakikada Yarek Gasiorowski ile 2-1 öne geçerken konuk takım, 88. dakikada Oscar Gloukh'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Bu sonuçla PSV puanını 13'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Ajax ise 12 puanla 3. basamakta konumlandı.
Eindhoven kulübü gelecek hafta Excelsior'a konuk olacak. Ajax ise NAC Breda'yı sahasında ağırlayacak.
Amsterdam temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.