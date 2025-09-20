Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi, 8. dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ilk yarının son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Leeds United, 14 dakikada 3 gol buldu. Konuk ekibin gollerini 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 39. dakikada Anton Stach ve 45. dakikada Noah Okafor kaydetti. İlk yarı Leeds'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Wolverhampton, ligde oynadığı 5 maçın tamamını kaybederek 0 puanla son sırada kaldı. Leeds United ise maç fazlasıyla 7 puana ulaştı ve 9. sıraya yükseldi.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Wolverhampton, Premier Lig'in 6. haftasında Tottenham deplasmanına çıkacak. Leeds United ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.