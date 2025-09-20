Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların

PODCAST CANLI YAYIN

Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak erteleme maçında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadelede sarı lacivertlilerin tek hedefi galibiyetle sahadan ayrılarak fire vermeden yola devam etmek. Zorlu randevu öncesinde Domenico Tedesco da ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek, yardımcı hakemlikleri Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstlenecek.

KANARYA ÇOK BÜYÜK FARKLA ÖNDE

İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçların 36'sını kazanırken, 4'ü berabere bitti. Kasımpaşa sadece 4 galibiyet alabildi.

Kanarya, söz konusu maçlarda 111 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

Deplasmandaki 21 maçın 19'unu Fenerbahçe kazandı, 2'sinde Kasımpaşa üstün geldi. Bu karşılaşmalarda hiç beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin 57 golüne Kasımpaşa 16 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

En farklı galibiyet, 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'nin aldığı 6-0'lık zafer oldu.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de oynanan seyircisiz maçta 3-1 kazanarak en farklı zaferine imza attı.

En gollü müsabaka ise 2010-2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-2 kazandığı karşılaşma oldu.

SON 10 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, rakibine karşı ligde son yenilgisini 21 Haziran 2020'de yaşadı. Bu tarihten sonra oynanan 10 lig karşılaşmasının tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte rakip filelere 30 gol gönderirken 7 gol yedi.

ALANYASPOR İLE BERABERE KALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, 11 puan topladı. Hafta içinde Alanyaspor'la erteleme maçında 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanından 3 puan çıkarmak istiyor.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ilk deplasman maçına çıkacak. İtalyan teknik adam yönetimindeki sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 1-0 yenmiş, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

ALVAREZ MAÇ SAATİNDE

Fenerbahçe'de tek eksik, sakatlığı süren Jhon Duran.

Meksika Milli Takımı'ndan sakat dönen Edson Alvarez ise takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcunun durumuna maç saati teknik heyet karar verecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Domenico Tedesco'nun Kasımpaşa karşısında sahaya Ederson, Brown, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Fred, İsmail (Alvarez), Kerem, Talisca, Szymanski, En-Nesyri ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

