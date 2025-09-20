Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların

Trendyol Süper Lig 'in 6. haftasında Fenerbahçe , yarın deplasmanda Kasımpaşa 'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek, yardımcı hakemlikleri Bersan Duran ve Mehmet Kısal üstlenecek.

KANARYA ÇOK BÜYÜK FARKLA ÖNDE

İki takım, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu maçların 36'sını kazanırken, 4'ü berabere bitti. Kasımpaşa sadece 4 galibiyet alabildi.

Kanarya, söz konusu maçlarda 111 gol atarken kalesinde 39 gol gördü.

Deplasmandaki 21 maçın 19'unu Fenerbahçe kazandı, 2'sinde Kasımpaşa üstün geldi. Bu karşılaşmalarda hiç beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin 57 golüne Kasımpaşa 16 golle karşılık verdi.