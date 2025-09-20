PODCAST CANLI YAYIN

90+2'de 1 puanı kaptı! Antalyaspor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Giriş Tarihi:
90+2'de 1 puanı kaptı! Antalyaspor - Kayserispor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor, 52. dakikada Georgiy Dzhikiya'nın golüyle öne geçti. Kayserispor ise uzatma dakikalarında sahneye çıkan Laszlo Benes'in 90+2'deki golüyle eşitliği yakaladı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 10'a yükseltti. Ligde henüz galibiyet alamayan Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı (İHA)Antalyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı (İHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Storm'un vuruşunu Kayserispor savunması çizgiden çıkartarak uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza alanı dışı sağ çaprazda topu alan Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Bilal topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

13'üncü dakikada Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in sağ çaprazda yerden pasını arka direkte alan Cardoso'nun sol ayağıyla vuruşu savunmaya da çarparak uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

22'nci dakikada orta sahadan topu alan Soner Dikmen'in yaklaşık 20 metreden şutunu kaleci Bilal tokatlayarak kornere gönderdi.

52'nci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Safuri'nin penaltı noktasına gönderdiği topa bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Dzhikiya, topu ağlara gönderdi:1-0.

76'ncı dakikada Ballet'in sol kanattan ceza alanı içerisine kadar ilerlediği ve attığı pasta Van de Streek'in müsait pozisyonda yaptığı kötü vuruşu Kayserispor kalecisi Bilal, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

78'nci dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta son noktaya kadar inen Tuci'nin ortasına arka direkte Ramazan Civelek'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+2'nci dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Nurettin'in pasında Menes'in ceza alanı dışında gelişine 20 metreden yaptığı vuruş, kaleci Cuesta'nın solundan ağlara gitti: 1-1.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Borsa İstanbul
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Hangi yollar trafiğe kapalı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Charlie Kirk suikastçısı Tyler Robinson’ın 3 yıl önceki görüntüleri polis kamerasında çıktı
Avrupa’da siber saldırı! İngiltere, Belçika, Almanya… Havalimanlarında kaos başladı
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Aylar önce sessiz sedasız nişanlandılar! Can Borcu’nun Yekta’sı Tolga Güleç’in müstakbel eşi bakın kim çıktı