Tammy Abraham'a moral!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda gol yollarında suskun kalan Tammy Abraham'a moral verdi. Deneyimli hoca, İngiliz golcüye güvenini dile getirerek baskıyı üzerinden atmasını istedi.

Beşiktaş'ın Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tammy Abraham, sezona hızlı bir giriş yapsa da son haftalarda istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 5 maçta 6 kez fileleri havalandıran İngiliz golcü, taraftarın büyük beğenisini toplamıştı. Ancak 27 yaşındaki santrfor, son dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.



GOL HASRETİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lozan'a karşı sessiz kalan Abraham, Süper Lig'de oynanan Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında da net pozisyonları gole çeviremedi. Tecrübeli futbolcu son golünü 17 Ağustos'ta Eyüpspor karşısında penaltıdan kaydetmişti. O tarihten bu yana gol orucunu bozamayan İngiliz yıldız, beklentilerin uzağında kaldı.

SERGEN YALÇIN'DAN MORAL

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, performansındaki düşüş nedeniyle Abraham ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yalçın daha önce de Başakşehir maçı öncesi Cengiz Ünder'le konuşarak, moral verdiği oyuncusundan galibiyet golünü almıştı.

