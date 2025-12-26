Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği’nin son anketinde 2025 enflasyonu tahmini yüzde 31.57 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 12.77, memurlara ve emeklilerine yüzde 19.21 zam göründü...
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak ayı başında belli olacak zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da çoğaldı. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 11.2 olmuş, 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.2, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5.9 farkla birlikte yüzde 17.55 zam ortaya çıkmıştı.
YÜZDE 7.4 FARK
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 31.57 oldu. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.77 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zamlarına eklenecek enflasyon farkı buna göre yüzde 7.4 olacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı bu fark ile yüzde 19.21'e ulaşacak.
MEMURA EN AZ 61.205 TL
Bu tahmin gerçekleşirse, bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaş memurlarda 50 bin 503 liradan 61 bin 205 liraya, memur emeklilerinde ise 22 bin 672 liradan 28 bin 28 liraya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Kasım ayı verisinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 seviyesinde beklediklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın 2025 enflasyonu için tahmin aralığının alt bandı da yüzde 31 olmuştu. Eğer 2025 yılı yüzde 31 enflasyon ile kapatılırsa, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12.28 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28 olurken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 6.93 enflasyon farkıyla yüzde 18.7 zam yansıtılacak.
ANKET NE GETİRİYOR?
2025 yıl sonu enflasyonu tahmini: %31,57
Temmuz–Aralık enflasyonu: %12,77
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: %12,77
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: %7,4 TL
Memur ve memur emeklisi zam oranı: %19,21
SSK ve Bağ-Kur taban aylık: 19.037 TL
Memur (en az, bin TL dahil): 61.205 TL
Memur emeklisi (en az, bin TL dahil): 28.028 TL
SSK'LILARA EN AZ 19.037 TL
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının kesinleşmesinin ardından emeklilerin taban aylık artışı, refah payı gibi talepleri de masaya yatırılacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.5 puana yakın bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi 12.77 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 37 liraya yükselecek. Yüzde 12.28'lik tahmine göre de taban aylık 18 bin 954 lirayı bulacak.