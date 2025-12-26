Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu

Ocak zammı için yeni ipucu geldi, AA



SSK'LILARA EN AZ 19.037 TL

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının kesinleşmesinin ardından emeklilerin taban aylık artışı, refah payı gibi talepleri de masaya yatırılacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.5 puana yakın bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi 12.77 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 37 liraya yükselecek. Yüzde 12.28'lik tahmine göre de taban aylık 18 bin 954 lirayı bulacak.