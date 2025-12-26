Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı

TBMM Genel Kurulu, 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Yasaya 5 yeni madde eklendi, internete ilişkin bazı maddeler ise çıkartıldı. Sabah'ın haberine göre yasada yapılan değişiklikler şöyle:

Yargı paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi, AA

İNFAZ DÜZENLEMESİ: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açıldı. Ancak, komisyon ve Genel Kurul'da yapılan değişikliklerle terör, örgütlü suçlar, anne-baba, eş, çocuk, kadın katilleri, taciz ve tecavüzcüler ile "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme" suçunu işleyen deprem müteahhitleri kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemenin 40-45 bin mahkûmu kapsadığı öğrenildi.