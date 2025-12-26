PODCAST CANLI YAYIN

Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 11’inci Yargı Paketi ile infaz düzenlemesinden trafik suçlarına, düğünlerde ateş açmadan çocukların suça sürüklenmesine kadar birçok alanda önemli değişiklikler yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, 11'inci Yargı Paketi'ni bazı değişikliklerle kabul etti. Yasaya 5 yeni madde eklendi, internete ilişkin bazı maddeler ise çıkartıldı. Sabah'ın haberine göre yasada yapılan değişiklikler şöyle:

İNFAZ DÜZENLEMESİ: 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, 3 yıl önce açık cezaevine geçip 3 yıl önce denetimli serbestlikle şartlı salıverilmenin önü açıldı. Ancak, komisyon ve Genel Kurul'da yapılan değişikliklerle terör, örgütlü suçlar, anne-baba, eş, çocuk, kadın katilleri, taciz ve tecavüzcüler ile "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme" suçunu işleyen deprem müteahhitleri kapsam dışı bırakıldı. Düzenlemenin 40-45 bin mahkûmu kapsadığı öğrenildi.

DÜĞÜN VE UĞURLAMADA ATEŞ EDENLER: Havaya ateş edenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Suç düğün, asker uğurlama gibi insanların toplu bulunduğu yerlerde işlenirse cezası 7.5 yıla yükselecek.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR: Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

TRAFİKTE YOL KESENLER: Trafikte yol kesen, hukuka aykırı davranış ile araçları durduranlara 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası verilecek.

ÖN ALIM HAKKINA DÜZENLEME: Yasaya eklenen madde ile cebri artırmayla satışların (icra hukuku bakımından alacaklının borçlunun taşınmazını satışa çıkarması durumu) yanı sıra Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan satışlarda da önalım hakkı kullanılamayacak.

GERÇEK DEĞER: Önalım bedelinin tescil edilen payın rayiç bedeli ile alıcıya düşen tapu giderleri olacağı ve keşif üzerine tespit edilen bedelin hâkim tarafından derhâl belirlenen kesin süre içinde nemalandırılmak üzere bankaya nakden yatırılacağı hüküm altına alındı.

