Luka Doncic Real Madrid'e dönüş ihtimalini değerlendirdi

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, profesyonel kariyerine başladığı EuroLeague ekibi Real Madrid'e ileride dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Doncic'in Real Madrid ile olan bağı güçlü bir şekilde devam ediyor. Sloven yıldız, kariyerini başladığı kulüpte noktalamayı göz ardı etmediğini söyledi.

The Wall Street Journal'dan Jason Gay'e konuşan Doncic, olası dönüşle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"REAL MADRİD'DE OYNAMAK İÇİN GERÇEKTEN ÇOK İYİ OLMANIZ GEREKİR."

Doğrudan sorulduğunda ise tereddüt etmeden, "Kesinlikle. Beni onlar yetiştirdi." şeklinde konuştu.

Doncic, 13 yaşında Ljubljana'dan Madrid'e taşındı ve kısa sürede altyapıdan A takıma yükseldi. 2015'te profesyonel olarak ilk maçına çıktı.

Takip eden üç yıl içinde bir EuroLeague şampiyonluğu kazandı, Final Four MVP'si seçildi ve 2018'de EuroLeague sezon MVP'si unvanını en genç yaşta elde eden oyuncu oldu.

Bu başarılar, onun NBA kariyerinin temelini attı. 2018 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından üçüncü sıradan seçilen Doncic, hemen ardından Dallas Mavericks'e takas edildi. Yedi sezon Dallas'ta forma giydikten sonra Şubat ayında Los Angeles Lakers'a transfer oldu.

