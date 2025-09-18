PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF binasında!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün TFF binasına geldi. Sarı-lacivertli yönetimin ana gündeminde, son dönemdeki hakem tartışmalarının odağındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bulunuyor. Fenerbahçe, Gündoğdu’nun görevinden istifasını resmen talep edecek.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler, iki pozisyonda penaltı beklemişti. Maçın ardından Başkan Ali Koç, MHK'yi istifaya davet ederek çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

HESAP ZAMANI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, tartışmalı pozisyonları bugün resmi sosyal medya hesabından "Hesap zamanı" notuyla paylaştı. Kulüp, bu paylaşımın ardından Başkan Ali Koç ve yöneticilerin TFF'ye gideceğini duyurdu.

14 ARAÇLA TFF'YE GELİNDİ

Ali Koç ve yöneticiler, bugün TFF merkezine tarihi bir çıkarma yaptı. AA'nın geçtiği görüntülere göre, sarı-lacivertli kafile tam 14 araçlık konvoyla Riva'daki TFF binasına giriş yaptı.

İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde (AA)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Cihan Aydın ve VAR'da görev yapan Onur Özütoprak için de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, her iki hakem için disiplin ve yaptırım uygulanmasını isteyecek.

