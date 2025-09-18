Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF binasında!

İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde (AA)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşılaşmasında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Cihan Aydın ve VAR'da görev yapan Onur Özütoprak için de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, her iki hakem için disiplin ve yaptırım uygulanmasını isteyecek.