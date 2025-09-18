Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF binasında!

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında sarı-lacivertliler, iki pozisyonda penaltı beklemişti. Maçın ardından Başkan Ali Koç, MHK'yi istifaya davet ederek çok sert açıklamalarda bulunmuştu.
HESAP ZAMANI PAYLAŞIMI
Fenerbahçe, tartışmalı pozisyonları bugün resmi sosyal medya hesabından "Hesap zamanı" notuyla paylaştı. Kulüp, bu paylaşımın ardından Başkan Ali Koç ve yöneticilerin TFF'ye gideceğini duyurdu.
14 ARAÇLA TFF'YE GELİNDİ
Ali Koç ve yöneticiler, bugün TFF merkezine tarihi bir çıkarma yaptı. AA'nın geçtiği görüntülere göre, sarı-lacivertli kafile tam 14 araçlık konvoyla Riva'daki TFF binasına giriş yaptı.