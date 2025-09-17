Ali Koç'tan Alanyaspor beraberliği sonrası sokak çağrısı ve sahaya inme tehdidi

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybeden Fenerbahçe 'de sular durulmuyor. Pazar günü yapılacak seçimde aday olan mevcut başkan Ali Koç , yaşananların operasyon olduğunu öne sürdü.

Youssef En-Nesyri (AA)

"BU BİR OPERASYONDUR"

"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur."

"YÜZSÜZ BİRİ"

Hakem Cihan Aydın'ı eleştiren Ali Koç, şu sözleri sarf etti:

Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra.

"BU İŞ BÖYLE OLMAZ"

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz. Bütün Ankara, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu konuşuyor.

"HANGİ OTORİTEYE SORARSAN SOR, İKİ PENALTI VAR DİYOR"

Bir pozisyon içinde iki penaltı olduğunu söyleyen Koç, şöyle konuştu: