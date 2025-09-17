PODCAST CANLI YAYIN

İngilizler 90. dakikada güldü! Liverpool - Atletico Madrid: 3-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında Galatasaray’ın rakiplerinden Liverpool ile Atletico Madrid, İngiltere’de karşı karşıya geldi. Anfield Road’daki mücadeleyi ev sahibi Liverpool 3-2’lik skorla kazandı.

Liverpool, maça fırtına gibi girdi. 4. dakikada Andrew Robertson perdeyi açarken, 6. dakikada Muhammed Salah farkı ikiye çıkardı. Salah, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

LLORENTE'DEN DUBLE VAN DIJK'TAN NOKTA KOYMA

Atletico Madrid, Marcos Llorente'nin 45. ve 81. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 90. dakikada sahneye çıkan Virgil van Dijk, Liverpool'a galibiyeti getirdi.

GRUPTA SONRAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise puansız kaldı.

Liverpool, ikinci hafta 30 Eylül'de Galatasaray'a konuk olacak.

Atletico Madrid, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

