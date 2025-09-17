Liverpool, maça fırtına gibi girdi. 4. dakikada Andrew Robertson perdeyi açarken, 6. dakikada Muhammed Salah farkı ikiye çıkardı. Salah, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

LLORENTE'DEN DUBLE VAN DIJK'TAN NOKTA KOYMA

Atletico Madrid, Marcos Llorente'nin 45. ve 81. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Ancak 90. dakikada sahneye çıkan Virgil van Dijk, Liverpool'a galibiyeti getirdi.

GRUPTA SONRAKİ RAKİPLER

Bu sonuçla Liverpool, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Atletico Madrid ise puansız kaldı.

Liverpool, ikinci hafta 30 Eylül'de Galatasaray'a konuk olacak.

Atletico Madrid, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.