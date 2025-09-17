PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan şok beraberlik yorumu! "Hak etmedik"

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan İtalyan çalıştırıcı, kötü bir ilk yarı oynadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün çok kötü bir ilk yarı geçirdik. İlk 20 dakika fena değildik, topa sahip olduk, pozisyonlar ürettik. 1-0'dan sonra her şey yok oldu. Kafamızı kaybettik. Bir negatif olaydan sonra kendimizi bu kadar kaybetmemeliyiz. Çok fırsat yarattık ama golleri atamadık. Bu yüzden kazanmayı hak etmedik."

"İLK YARILAR RİSKLİ OYNUYORUZ"

Fenerbahçe'nin son dönemde ilk yarılarda düşük performans göstermesiyle ilgili gelen soruya Tedesco şu yanıtı verdi:

"Aslında kötü değil, riskli oynadık. Hep atak yapmak istiyoruz. Son 2 maçta çok pozisyona girdik ama kontrolü kaybetmemek gerekiyor. Top kaybında baskıyı iyi yapmalı, kontrataklara izin vermemeliyiz. Ne zaman orta açmamız, şut atmamız gerektiğini bilmeliyiz. Saha içinde o kafayı kaybetmemek gerekiyor."

"TARAFTARIN TEPKİ GÖSTERME HAKKI VAR"

Taraftarların ıslıklarına da değinen Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarların her zaman ıslıklama hakkı vardır. Biz sahip olduğumuz her şeye taraftar sayesinde sahibiz. Onlar için oynuyoruz. Bu yüzden duygularını göstermeleri normal. Kabul etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak istiyorsanız bu durumları kabullenmeli ve güçlü olmalısınız. Biz oyuncuları bu tarz durumlarda desteklemeye çalışıyoruz."

