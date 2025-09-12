PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'e Antonio Rüdiger şoku!

La Liga devi Real Madrid’de tecrübeli savunmacı Antonio Rüdiger’den kötü haber geldi. Alman yıldızın sahalardan 3 ay uzak kalması gündemde.

Almanya Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında sakatlanan Rüdiger'in durumu netleşti. İspanyol ekibi yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki stoperin sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

3 AY FORMA GİYEMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Alman futbolcunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rüdiger, bu süreçte hem La Liga hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmaları kaçıracak.

SEZONA TEK MAÇLA BAŞLADI

Tecrübeli stoper, 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla yalnızca 1 lig maçında görev alabildi. Rüdiger'in yokluğunda teknik direktör Xabi Alonso'nun savunma hattında alternatif çözümler üretmesi gerekecek.

