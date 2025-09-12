PODCAST CANLI YAYIN

Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!

Marsilya'dan Milan'a transfer olan Adrien Rabiot, Fransız ekibinde tartışma yaşadığı Jonathan Rowe ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi:
Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!

Milan, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Adrien Rabiot için basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız orta saha oyuncusu, eski takımı Marsilya'da tartışma yaşadığı Jonathan Rowe ile ilgili gelen sorunun ardından, "Rowe ile birbirimize başarılar dilemek için konuştuk ve San Siro'da görüşeceğimizi söyledik. Onu görmek güzel olacaktır, iyi biridir. Aramızda yaşananlar, soyunma odasında olabilecek şeylerdi ve orada kaldı, ilişkimizi değiştirmedi." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe, ligde Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga etmişti. Marsilya, iki futbolcuyu önce kadro dışı bırakmış, ardından iki futbolcu da takımdan ayrılmıştı.

Jonathan Rowe Bologna'ya imza atarken, Rabiot ise Milan le sözleşme imzaladı.

Milan ve Bologna, İtalya Ligi'nde 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Chelseaye Delaptan kötü haber!Chelseaye Delaptan kötü haber!
Chelsea'ye Delap'tan kötü haber!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren şüpheli gözaltında
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı