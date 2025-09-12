Adrien Rabiot'tan Jonathan Rowe itirafı!

Milan, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Adrien Rabiot için basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız orta saha oyuncusu, eski takımı Marsilya'da tartışma yaşadığı Jonathan Rowe ile ilgili gelen sorunun ardından, "Rowe ile birbirimize başarılar dilemek için konuştuk ve San Siro'da görüşeceğimizi söyledik. Onu görmek güzel olacaktır, iyi biridir. Aramızda yaşananlar, soyunma odasında olabilecek şeylerdi ve orada kaldı, ilişkimizi değiştirmedi." dedi.



NELER OLMUŞTU?



Marsilya forması giyen Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe, ligde Rennes ile oynanan maçın ardından soyunma odasında kavga etmişti. Marsilya, iki futbolcuyu önce kadro dışı bırakmış, ardından iki futbolcu da takımdan ayrılmıştı.



Jonathan Rowe Bologna'ya imza atarken, Rabiot ise Milan le sözleşme imzaladı.



Milan ve Bologna, İtalya Ligi'nde 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.