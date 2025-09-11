PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Beşiktaş'tan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdi. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret
Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakibine İsmail Yüksek için 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak bu teklifin geri çevrildiği öğrenildi.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek
ALİ KOÇ TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ

Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi.

TEDESCO AYRILIĞA İZİN VERMEDİ

Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal iddiaları: Yönetimden Yola seninle devam mesajı sonrası U dönüşüFenerbahçe’de İsmail Kartal iddiaları: Yönetimden Yola seninle devam mesajı sonrası U dönüşü
Fenerbahçe’de İsmail Kartal iddiaları: Yönetimden “Yola seninle devam” mesajı sonrası U dönüşü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve 121 şirkete el kondu: Başsavcılıktan açıklama
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Takas Bank
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Türk Telekom
Trump ve İsrail destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! ABD başkanından ilk açıklama | İşte vurulma anı
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Atletico Madrid Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün’ü yakın takibe aldı
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz