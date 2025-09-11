Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret

İsmail Yüksek

ALİ KOÇ TEPKİLERDEN ÇEKİNDİ



Beşiktaş, Cengiz Ünder'den sonra İsmail Yüksek'i de transfer etmek istedi ancak yönetim tepkilerden de çekindiği için bu transfere izin vermedi.



TEDESCO AYRILIĞA İZİN VERMEDİ



Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun da milli oyuncunun ayrılığına onay vermediği bildirildi.



İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek.