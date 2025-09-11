SON DAKİKA
Fenerbahçe’de İsmail Kartal iddiaları: Yönetimden “Yola seninle devam” mesajı sonrası U dönüşü

Yönetim içinde ve kamuoyunda tartışmalara yol açan süreçte, Başkan Ali Koç’un talimatıyla İsmail Kartal’la devam kararı geri çekildi. Kartal, yaşanan bilgi kirliliğine tepki gösterdi ve yakında açıklama yapacağını duyurdu.

11 Eylül 2025
Fenerbahçe'de teknik adam arayış sürecinde ismi en fazla geçen teknik adam İsmail Kartal olmuştu. Ancak daha sonra Domenico Tedesco'dan yana karar alınmıştı. Tecrübeli hocayla ilgili kulislerde şok bir iddia konuşulmaya başlandı.

İddialara göre yönetimden bir kişi 3-4 gün önce İsmail Kartal'ı arayarak, "Hocam hayırlı olsun. Yola seninle devam ediyoruz." dedi.

Ancak bu görüşmeden kısa bir süre sonra Başkan Ali Koç'un talimatıyla bu karardan vazgeçildi. Sportif direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam konusundaki baskıları nedeniyle Ali Koç'un böyle bir fikir değişikliğine gittiği öne sürülüyor. Ayrıca yönetim içinde ve kamuoyunda oluşan bazı tepkilerin de U dönüşünde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

İsmail Kartal önceki gece bir açıklama yapmış ve, "Fenerbahçemiz'in yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçemiz'in bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." demişti.

