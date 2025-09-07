PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un Artem Bondarenko ısrarı bitmiyor

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, daha önce gündemine aldığı Artem Bondarenko için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Dış basında yer alan haberlere göre bordo-mavili yönetim, Shakhtar Donetsk ile görüşmeleri tekrar başlatacak. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Trabzonspor'un ilgisini doğrulamıştı. Ancak önceki pazarlıklarda istenen şartlarda anlaşma sağlanamamıştı.

BONSERVİS BEDELİ 7-8 MİLYON EURO

Bondarenko'nun Shakhtar ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ukrayna temsilcisinin bu transfer için 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İstenen rakamda indirim olması halinde, tarafların anlaşmaya varabileceği belirtiliyor.

HEDEF İMZA ATTIRMAK

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa arenasında iddiasını sürdürmek için orta sahaya yaratıcı bir oyuncu eklemeyi planlıyor. Bondarenko transferinin gerçekleşmesi halinde, bordo-mavililerin kadrosuna önemli bir güç katması bekleniyor.

