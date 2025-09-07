Trabzonspor'un Artem Bondarenko ısrarı bitmiyor

Dış basında yer alan haberlere göre bordo-mavili yönetim, Shakhtar Donetsk ile görüşmeleri tekrar başlatacak. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Trabzonspor 'un ilgisini doğrulamıştı. Ancak önceki pazarlıklarda istenen şartlarda anlaşma sağlanamamıştı.

Artem Bondarenko (Takvim Foto Arşiv)

BONSERVİS BEDELİ 7-8 MİLYON EURO

Bondarenko'nun Shakhtar ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ukrayna temsilcisinin bu transfer için 7-8 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İstenen rakamda indirim olması halinde, tarafların anlaşmaya varabileceği belirtiliyor.