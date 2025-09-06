Trabzonspor'dan Onana için yeni hamle!

Andre Onana



MANCHESTER UNITED GÖZDEN ÇIKARDI



İngiliz devi Manchester United, 29 yaşındaki kaleciyi bu sezon başlarken gözden çıkardı. Geçtiğimiz sezon genel olarak ilk 11'de oynayan Onana, bu sezon şu ana kadarki maçlarda Altay Bayındır'ın yedeği oldu.



Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde Kamerunlu eldivenle ayrılığı kesin gözüyle bakılıyor.