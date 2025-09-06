PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Onana için yeni hamle!

Kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana'yı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı.

Trabzonspor'dan Onana için yeni hamle!
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Manchester United forması giyen Andre Onana için yeni bir hamle yaptı.

TRABZON'DAN YENİ TEKLİF

Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisi için yaptığı teklifi teklifi arttırdı.

MANCHESTER UNITED GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz devi Manchester United, 29 yaşındaki kaleciyi bu sezon başlarken gözden çıkardı. Geçtiğimiz sezon genel olarak ilk 11'de oynayan Onana, bu sezon şu ana kadarki maçlarda Altay Bayındır'ın yedeği oldu.

Manchester United'ın Antwerp forması giyen kaleci Senne Lammens'i kadrosuna katmasıyla birlikte İngiliz cephesinde Kamerunlu eldivenle ayrılığı kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi Trabzonspor'a!

