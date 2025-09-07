PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu'dan 2'de 2 ile kapanış

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 9. ayağında superpole yarışını da kazanarak haftayı “2’de 2” ile kapattı.

Giriş Tarihi:
Toprak Razgatlıoğlu'dan 2'de 2 ile kapanış

Fransa'nın 4,411 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde düzenlenen 10 turluk superpole yarışında Toprak ile birlikte bir diğer milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da piste çıktı.

Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk turda aldığı liderliği yarış sonuna kadar korudu ve damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Bu sonuçla Toprak, Fransa'da üst üste iki yarış kazandı ve kariyerinde 11. galibiyet serisine ulaştı.

PODYUM VE BAHATTİN SOFUOĞLU'NUN DERECESİ

2. Aruba Ducati'den Nicolo Bulega

3. Bimota by Kawasaki Racing'den Alex Lowes

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 15. sırada tamamladı.

GENEL KLASMAN DURUMU

Bu galibiyetle Toprak Razgatlıoğlu puanını 444'e yükseltti ve en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 34 puana çıkardı.

1. Toprak Razgatlıoğlu – 444 puan

2. Nicolo Bulega – 410 puan

3. Danilo Petrucci – 252 puan

20. Bahattin Sofuoğlu – 23 puan

