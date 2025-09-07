Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Slovenya, kritik anlarda öne geçerek skoru korumayı başardı ve tur atlayan taraf oldu.

DONCIC COŞTU

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, mücadeleye damga vurdu. Sloven oyuncu maçı 42 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle tamamlayarak galibiyetin en önemli mimarı oldu.

RAKİP ALMANYA

Bu sonuçla birlikte Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Mücadele, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.