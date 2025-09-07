PODCAST CANLI YAYIN

Doncic şov turu getirdi! Slovenya - İtalya: 84-77 | MAÇ SONUCU

EuroBasket 2025 son 16 turu mücadelesinde Slovenya, güçlü rakibi İtalya’yı 84-77 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Slovenya, kritik anlarda öne geçerek skoru korumayı başardı ve tur atlayan taraf oldu.

DONCIC COŞTU

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, mücadeleye damga vurdu. Sloven oyuncu maçı 42 sayı, 10 ribaund ve 1 asistle tamamlayarak galibiyetin en önemli mimarı oldu.

RAKİP ALMANYA

Bu sonuçla birlikte Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Mücadele, turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

