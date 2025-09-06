PODCAST CANLI YAYIN

Luis de la Fuente'den Arda Güler ve Lamine Yamal yanıtı

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Giriş Tarihi:
İspanyol teknik adam, Ferran Torres'in durumu ve ilk 11'le ilgili gelen sorunun ardından, "Hala hazırlık sürecimiz devam ediyor. Son antrenmanda bazı detaylara bakacağız. Oyuncuların durumları önemli. Bütün bunları değerlendirdikten sonra ilk 11 için karar vereceğiz. Birçok kriter var. Bunları gözeterek bir karar vereceğiz." dedi.

Luis de la Fuente, Konya'daki atmosferle ilgili, "Yarın burada büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Geçen yıl EURO2024 tecrübesi yaşadık. Orada baskı ve yoğunluk seviyesi çok yüksek maçlara çıktık. Bu seviyede maçlara hazırız. İyi bir atmosfer olacağına eminim ama biz buna alışkınız." yanıtını verdi.

ARDA VE YAMAL ÇOK GENÇ

Başarılı teknik adam, Arda Güler ve Lamine Yamal ile ilgili gelen soru sonrası, "İkisi de harika oyuncular. Çok gençler. Çok büyük potansiyelleri var. Bizim tarafa bakınca, Lamine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. İkisi de çok değerli ve ikisi de çok genç." sözlerini sarf etti.

