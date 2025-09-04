PODCAST CANLI YAYIN

İlkay Gündoğan'dan Mertens etkisi

Okan Buruk, Dries Mertens'in bıraktığı boşluğu İlkay Gündoğan ile doldurarak yeni liderini buldu. Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.

Okan Buruk'un İlkay Gündoğan'ı istemesindeki en önemli etken ise futbolu bırakan Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak istemesi oldu.

OKAN BURUK'UN YENİ MERTENS'İ

Belçikalı yıldızın hem saha içerisi hem de saha dışarısındaki katkısını İlkay'dan bekleyen Buruk, yeni Mertens'ini buldu.

Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.

İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.

