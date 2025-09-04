İlkay Gündoğan'dan Mertens etkisi

İlkay Gündoğan



TEKNİK HEYETİN ŞÜPHESİ YOK



Çocukluğundan beri koyu bir G.Saray taraftarı olan ve kariyerini parçalı formayı giymeden bırakmak istemeyen İlkay'ın yüksek aidiyet göstereceğinden teknik heyetin hiç şüphesi yok.



İngiltere'de üst düzey futbol oynamaya devam eden İlkay, zaman zaman orta alanda bazen de 10 numarada görev alacak.