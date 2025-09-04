İlkay Gündoğan Galatasaray’da profesyonelliği ve mücadelesiyle örnek oluyor

Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, 34 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve istatistikleriyle dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, son 5 sezonda 245 maça çıktı. Çok az maç kaçırdı. Son 3 sezonda görev aldığı maç sayısında 50'nin altına inmedi.

Geçen sezon, 54 maçta görev alarak genç futbolculara taş çıkarttı. Profesyonelliği ve mücadelesiyle genç yıldızlara rol model oldu. Takımda, güçlü iletişimi ve yaptığı iyilikler nedeniyle her zaman en çok sevilen isim oldu.

Çalıştığı teknik direktörlerinin vazgeçilmezi olmayı başardı. Galatasaray'a transfer olan İlkay, Manchester City'de alacağını bıraktı. Bonservisini alarak bedelsiz geldi. Bedelsiz gelmesine rağmen imza parası almadı. Manchester City'deki ücretinin yarı fiyatına Galatasaray'a imza attı.

Bu süreçte Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. 'Çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'a imza atarak daha maça çıkmadan Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünü fethetti.