Robert Lewandowski'den 100 milyon euroya ret!

Barcelona’nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’dan gelen 100 milyon euroluk dev teklifi geri çevirdi.

Suudi Arabistan'dan hem Al Hilal hem de Al Nassr, 36 yaşındaki Polonyalı forveti kadrosuna katmak için harekete geçti. İki kulübün ortak hedefi olan Lewandowski'ye senelik 100 milyon euro maaş önerildi. Ancak yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için bu astronomik teklifi kabul etmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN ALTERNATİFİ DARWIN NUNEZ OLDU

Suudi Arabistan Yatırım Fonu'na yakın bir kaynak, Lewandowski'nin transferine öncelik verildiğini ancak sonuç alınamayınca Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez'e yöneldiklerini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Al Hilal, Darwin Nunez'i kadrosuna katmayı başardı.

BARCELONA PERFORMANSI

2022 yılında Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, Katalan ekibinde oldukça etkili bir performans sergiledi. Barcelona formasıyla bugüne kadar 149 resmi maçta 101 gol ve 20 asist üreten tecrübeli santrfor, sözleşmesinin sona ereceği 2026 yazına kadar kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

