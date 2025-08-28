Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – MOURINHO İLE BAŞARI GELMEZ
Fenerbahçe'den beklentimiz büyüktü!
Ama Mourinho'nun korkak futbol anlayışının kurbanı olduk Luz (Işık) Stadı'nda.
O muhteşem statta geçmiş yıllarda maçlar izledim. Atmosferi gerçekten olağanüstü her zaman!
Dün de Işık Stadı'nı dolduran taraftarın Benfica'yı nasıl ateşlediğini gördük!
Fenerbahçe bu tarihi maça bir türlü motive olamadı!
Çünkü 15 gündür Kerem Aktürkoğlu aşağı; Kerem Aktürkoğlu yukarı...
Ne zaman gelecek; gelecek mi?
Anlaşma iptal mi oldu? Ne oldu?
Kafalarda delicesine sorular... Ama tek gerçek vardı o da Şampiyonlar Ligi...
Camia, Kerem transferine kendini kaptırırken; Mourinho da takımını ateşleyecek tek bir söylemde bulunamadı!
Mourinho, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne değil, Avrupa Ligi'ne layık gördü! Benfica'yı gözünde büyüttü de büyüttü!
Hal böyle olunca; Fenerbahçe gözünde büyüttüğü Benfica karşısında ilk yarıda tel tel döküldü!
Benfica yeri geldi vites artırıp, Fenerbahçe kalesine geldi.
Yeri geldi oyunu soğutup, Fenerbahçe'yi sahada uyuttu.
Anları çok iyi oynayabilen bir takım Benfica!
Hakem Vincic, aslanlar gibi maç yönetti.
Fenerbahçe orta sahası, Benfica karşaısında ayakta kalamadı.
Fred, Amrabat ve Syzmanski gününde değildi. Çok etkisiz kaldı bu üçlü.
Mourinho ikinci yarıya Amrabatİsmail değişikliği ile başladı.
Fenerbahçe orta alanı bir anda toparlandı.