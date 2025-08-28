Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İyi oynayan Benfica, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile ilk yarıda öne geçti.

Kerem golden sonra tribünlere gitmedi, gole de çok sevinmedi.

Duygusal bir futbolcu Kerem...

Sevinmedi ama ne kadar profesyonel bir yıldız olduğunu gösterdi. Golünü attı.

Kim ne derse desin büyük oyuncu Kerem!

Livakovic, iki süper kurtarışla farkını ortaya koydu.

Bu kadar formda iken neden İrfan Can'ı oynatıyor kalede Mourinho?

Bu tercih de sorgulanmalı bence...



İkinci yarıda daha etkili olan Fenerbahçe, 71'de En-Nesyri'nin kafa vuruşunda direğe takıldı.

Talisca'nın yarardan çok zararı oldu dün Fenerbahçe'ye.

3 dakika içinde gördüğü üst üste iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Tam da Fenerbahçe toparlanmış ve Benfica'nın üzerine giderken...

Mourinho, ligde güvenmediği Talisca'ya bu kadar önemli bir maçta nasıl güvendi de ilk 11'de oynattı?

Mourinho'nun korkaklığı ve yanlış oyuncu tercihleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi yine hayal oldu!

Benfica iki maçta da Fenerbahçe'yi adeta uyutarak, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı...

Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde başarılar dileriz!

Fenerbahçe sürekli transfer yapıyor ama ortada futbol yok!

Bence Fenerbahçe için en büyük transfer, Mourinho ile yolları ayırmak olur!

MUSTAFA ÇULCU – YAZIK OLDU FENERBAHÇE'YE Mourinho'nun maç öncesi kabul edilemez tuhaf demeçleri ile oynanmadan kaybedilen bir maç olarak unutulmayacak.

Mourinho'nun hataları ve korkularından faydalanarak turu aldı.

Ülke futbolu ve Fenerbahçe'ye yazık oldu.

Sloven hakem Slavko Vincic 45 yaşında, kariyerli, deneyimli ve tanıdık bir isim. Geçen sezon ülkemizde yönettiği Galatasaray- Fenerbahçe maçındaki yardımcıları ve VAR hakemi Alen Borosak bu maçta da aynı.

Çok sert başlayan maçı Vincic sözlü ikazlarla kontrol altına almaya çalıştı. Ama alamadığını çok geç fark etti.

