Marsilya Dani Ceballos'u istiyor

Marsilya, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos'u transfer listesine aldı.

Fabrizio Roamano'nun aktardığına göre kulüp, 27 yaşındaki İspanyol futbolcuyu orta saha için "rüya hedef" olarak değerlendiriyor.

TRANSFERİ KOLAY OLMAYACAK

İki kulüp arasında ilk temaslar gerçekleşti. Real Madrid ile anlaşmanın kolay olmayacağı belirtilse de, Marsilya yönetimi transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Görüşmelerde, Ceballos'un kiralık olarak takıma katılması ve satın alma opsiyonunun devreye girmesi formülü üzerinde duruluyor.

Real Madrid ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ceballos'un geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.