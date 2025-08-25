PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Tiago Djalo'da sona yakın

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferinde önemli aşama kaydetti.

Beşiktaş Tiago Djalo'da sona yakın
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

El Bilal Toure ile kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıklayan Beşiktaş, defans takviyesini de İtalya'dan tamamlamak istiyor.

Tiago Djalo

Di Marzio'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Juventus'un stoperi Tiago Djalo'yu bonservisi ile kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Elde edilen bilgilere göre, tarafların anlaşması halinde kısa bir sürede transferin açıklanması bekleniyor.

El Bilal Toure Beşiktaşta!
El Bilal Toure Beşiktaş'ta!

