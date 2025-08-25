PODCAST CANLI YAYIN

Benfica - Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetecek!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu. Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Benfica - Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetecek!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmişti.Slavko Vincic, geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmişti.
Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.

Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Mourinhoya şokGalatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Mourinhoya şok
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
Milyonlarca memurun maaş zammı için gözü bu toplantıda! Hakem kurulu üçüncü kez toplandı
Türk Telekom
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Haftaya rekorla başladı
CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 21 yaralı! Trafik kilitlendi | Olay yerinden ilk görüntüler
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de yeniden "ev"lendi!
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL'lik "Züğürt Ağa" filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı