Kenan Yıldız için Juventus'ta kaptanlık kararı

Serie A devi Juventus’ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız için tarihi bir karar alındı. Teknik direktör Igor Tudor, genç yıldızın bu sezon takımın kaptanlarından biri olacağını duyurdu.

Juventus'un yeni sezon öncesi kaptanlık düzenini açıklayan Tudor, "Locatelli kaptan, Bremer yardımcı kaptan, sonra Kenan Yıldız, Thuram ve Gatti var. Hiyerarşi böyle." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte 19 yaşındaki Kenan Yıldız, kulübün en genç kaptanlarından biri olmayı başardı.

UZATILAN SÖZLEŞME

Juventus, milli yıldızın geleceğini güvence altına almak için geçtiğimiz aylarda Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmıştı. Yönetim, genç oyuncuyu uzun yıllar takımın temel parçalarından biri olarak planlıyor.

GERİDE KALAN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, 2024-25 sezonunda 52 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 12 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak kariyerinde önemli bir çıkış yaptı. Performansı sayesinde yalnızca Juventus'un değil, A Milli Takım'ın da en değerli isimlerinden biri haline geldi.

