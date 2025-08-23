Karşılaşmaya hızlı başlayan Frankfurt, 22. dakikada Can Uzun'un attığı golle öne geçti. Henüz üç dakika sonra genç yıldız bu kez Jean Bahoya'ya asist yaparak farkın ikiye çıkmasını sağladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Frankfurt, 47. dakikada yine Can Uzun'un asistinde Bahoya'nın golüyle skoru 3-0'a getirdi. Konuk ekip Werder Bremen ise 48. dakikada Justin Njinmah'ın golüyle umutlandı ve farkı ikiye indirdi. Ancak Frankfurt'un baskısı devam etti ve 70. dakikada Ansgar Knauff'un ağları havalandırmasıyla fark yeniden üçe çıktı.

Milli futbolcu Can Uzun, mücadelede bir gol ve iki asistlik performans sergileyerek öne çıkan isim oldu. Bu performansıyla 2004-05 sezonundan bu yana Bundesliga'da bir maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Eintracht Frankfurt'un en genç oyuncusu unvanını elde etti. 18 yaşındaki yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt lige üç puanla giriş yaparken, Werder Bremen sezona puansız başladı. Bundesliga'nın ikinci haftasında Frankfurt, Hoffenheim deplasmanına konuk olacak. Werder Bremen ise güçlü rakibi Bayer Leverkusen'i sahasında ağırlayacak.