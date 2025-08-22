Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
41. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.
SON MAÇ BERABERE
Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, Kocaelispor 32 kez gol sevinci yaşadı.
İki takım ligde son olarak 2008-2009 sezonunda karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.