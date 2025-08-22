Mourinho'dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

41. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne dek mücadele verdiği 40 karşılaşmada, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe rakibini 20 kez mağlup ederken, 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi ise 7 kez kazanan taraf oldu.