Adrien Rabiot Galatasaray'a ret

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Rabiot, Galatasaray'ın transfer teklifini nazik bir şekilde geri çevirdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine farklı bir yönde devam etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv) MARSİLYA'DAKİ DURUMU Jonathan Rowe ile yaşadığı kavganın ardından kadro dışı bırakılan Rabiot, Marsilya yönetimi tarafından satış listesine konuldu. Fransız ekibinin oyuncuyla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.