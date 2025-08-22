Adrien Rabiot Galatasaray'a ret

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Rabiot, Galatasaray'ın transfer teklifini nazik bir şekilde geri çevirdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine farklı bir yönde devam etmeyi düşündüğü aktarıldı.
MARSİLYA'DAKİ DURUMU
Jonathan Rowe ile yaşadığı kavganın ardından kadro dışı bırakılan Rabiot, Marsilya yönetimi tarafından satış listesine konuldu. Fransız ekibinin oyuncuyla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maçta süre alan Adrien Rabiot, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.