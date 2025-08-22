PODCAST CANLI YAYIN

Adrien Rabiot Galatasaray'a ret

Marsilya’da yaşanan olayların ardından kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan Adrien Rabiot için Galatasaray devreye girdi. Ancak Fransız yıldız, sarı-kırmızılıların ilgisine olumsuz yanıt verdi.

Adrien Rabiot Galatasaray'a ret

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Rabiot, Galatasaray'ın transfer teklifini nazik bir şekilde geri çevirdi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine farklı bir yönde devam etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv)Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv)

MARSİLYA'DAKİ DURUMU

Jonathan Rowe ile yaşadığı kavganın ardından kadro dışı bırakılan Rabiot, Marsilya yönetimi tarafından satış listesine konuldu. Fransız ekibinin oyuncuyla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv)Adrien Rabiot (Takvim Foto Arşiv)

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 31 maçta süre alan Adrien Rabiot, 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

