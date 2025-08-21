Beşiktaş'tan dev KAP açıklaması! Kayıtlı sermaye tavanı 21.8 milyar liraya yükseldi

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, mali anlamda da önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı yönetim, hem transfer bütçesini güçlendirmek hem de kulübün mali yapısını rahatlatmak adına kapsamlı bir finansal planlama gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 6 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını 21.8 milyar TL'ye çıkardığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15/08/2025 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 6.000.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 21.800.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden bugün (21/08/2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur."