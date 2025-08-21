PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir - CS Universitatea Craiova | Konferans Ligi maçı canlı

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, play-off turu ilk maçında CS Universitatea Craiova'yı ağırlıyor. Turuncu lacivertliler, Romen ekibini yenerek deplasmandaki maç öncesinde rahatlamak ve Romanya'da adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Başakşehir - CS Universitatea Craiova maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CS Universitatea Craiova ile kozlarını paylaşıyor.

Başakşehir son maçında Kayserispor ile berabere kaldı (AA)Başakşehir son maçında Kayserispor ile berabere kaldı (AA)

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Faruk, Deniz, Da Costa, Shomurodov

U.Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badeij, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram

Başakşehir bu sezon da adını lig aşamasına yazdırmak amacında (AA)Başakşehir bu sezon da adını lig aşamasına yazdırmak amacında (AA)

2 KEZ SON 16 GÖRDÜ

İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Miguel Crespo (AA)Miguel Crespo (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN İLE 17. MAÇ

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.

Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Deniz Türüç (35)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

