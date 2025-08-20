PODCAST CANLI YAYIN

Edon Zhegrova adım adım Juventus'a

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Juventus, Lille forması giyen Edon Zhegrova’yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, transfer için resmi adımlarını sıklaştırdı.

Juventus'un 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu için 15 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Ancak Fransız temsilcisi Lille, 18 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İtalyan medyasının haberine göre oyuncu tarafının Juventus'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Tarafların, yıllık 2,5 milyon Euro maaş ve bonuslar içeren, 2030 yılına kadar sürecek sözleşme taslağı üzerinde mutabakata vardığı aktarıldı.

ZHEGROVA'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Lille formasıyla geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Edon Zhegrova, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki etkinliği ve bire birdeki hızıyla dikkat çeken Kosovalı futbolcu, Juventus'un kanat rotasyonuna güç katması beklenen isimler arasında yer alıyor.

