City'den Galatasaray'a yeşil ışık

Manuel Akanji



İNGİLTERE'YE TEMSİLCİ YOLLADI



Galatasaray, Manuel Akanji transferinde görüşmeleri ilerletmek amacıyla, Manchester City Sportif Direktörü Hugo Viana ile görüşmesi için İngiltere'ye temsilci yolladı.



PEP'TEN YEŞİL IŞIK



Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kadroyu küçültmek istediği için İsviçreli stoperin satışına yeşil ışık yaktı.