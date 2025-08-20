Icardi Galatasaray taraftarına kafa mı attı? Yeni görüntüler çıktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.



Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra çekildiği belirtilen görüntülerde Icardi ve ailesi kalabalık bir grup içerisinde kendisini rahatsız eden bir taraftarla kavga ediyor.