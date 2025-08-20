PODCAST CANLI YAYIN

Icardi Galatasaray taraftarına kafa mı attı? Yeni görüntüler çıktı

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra çekildiği belirtilen görüntülerde Icardi ve ailesi kalabalık bir grup içerisinde kendisini rahatsız eden bir taraftarla kavga ediyor. Ortaya çıkan videolarda Icardi'nin tartışma yaşadığı taraftara kafa attığı iddia edildi. Olaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken Icardi'nin güvenlik görevlisini ittiği anlaşıldı...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin 2 hafta önceye ait kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra çekildiği belirtilen görüntülerde Icardi ve ailesi kalabalık bir grup içerisinde kendisini rahatsız eden bir taraftarla kavga ediyor.

KAFA MI ATTI?

Mauro Icardi'nin yanında kızları ve sevgilisi China Suarez'in olduğu görüntülerde kalabalık bir grubun içinde kaldıkları ve çıkışa gitmek istedikleri anlaşılıyor.

Bağırışların yaşandığı esnada Icardi'nin bir güvenlik görevlisini ittirdiği ortaya çıktı.

