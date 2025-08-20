Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanırken, Kerem Aktürkoğlu 'nun adı transfer görüşmeleriyle anılıyordu. Ancak gelen haberler, milli yıldızın takımında kalacağını ortaya koydu.

Kerem Aktürkoğlu (AA)

BENFICA'DA DEVAM EDECEK

Record'un haberine göre Benfica'nın bu sezon kadro planlamasında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun, Rui Costa'nın kararı sonrası Portekiz ekibinde kalması kesinleşti.