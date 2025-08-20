PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında Portekiz’den dikkat çekici bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir takibe aldığı milli futbolcu için Benfica yönetimi kararını verdi. Portekiz basınına göre Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılmasına kesin olarak onay vermedi.

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanırken, Kerem Aktürkoğlu'nun adı transfer görüşmeleriyle anılıyordu. Ancak gelen haberler, milli yıldızın takımında kalacağını ortaya koydu.

BENFICA'DA DEVAM EDECEK

Record'un haberine göre Benfica'nın bu sezon kadro planlamasında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Kerem Aktürkoğlu'nun, Rui Costa'nın kararı sonrası Portekiz ekibinde kalması kesinleşti.

Fenerbahçe'nin transfer umutlarını suya düşüren bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetimin, hücum hattı için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

