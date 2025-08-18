Talisca'dan kritik hata

Talisca



BU SEFER OLMADI



Sambacı, sarı-lacivertli formayla ligde 5 kez geldiği beyaz noktada ilk kez yıkıldı. Tüm penaltıları sol köşeye bırakan Brezilyalı futbolcu yine aynı köşeyi hedef aldı ama oyunu Mateusz Lis bozdu.



Göztepe'nin kalecisi, sola yatarak hem Talisca'nın serisini bitirdi hem de Fenerbahçe karşısında takımına çok değerli bir puanı getirdi.



3 YIL SONRA İLK KEZ



Polonya'lı file bekçisi, kariyerinin 10. kurtarışına imza attı. Üçüncü kez bir atıştan eli boş dönen Talisca ise 3 yıl önce Al-Nassr'da oynarken Al-Fateh'e karşı penaltıdan yararlanamamıştı.