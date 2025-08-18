PODCAST CANLI YAYIN

Talisca'dan kritik hata

Golsüz eşitlikle sonuçlanan Göztepe-Fenerbahçe maçının son dakikalarında kullandığı penaltı atışından yararlanamayan Anderson Talisca, hayal kırıklığına uğrattı.

Giriş Tarihi:
Talisca'dan kritik hata

İzmir'de Göztepe deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe, lige puan kaybıyla başladı.

Anderson Talisca, 90+5'te kaçırdığı penaltıyla takımı galibiyetten ederken, moralleri de bozdu.

TaliscaTalisca

BU SEFER OLMADI

Sambacı, sarı-lacivertli formayla ligde 5 kez geldiği beyaz noktada ilk kez yıkıldı. Tüm penaltıları sol köşeye bırakan Brezilyalı futbolcu yine aynı köşeyi hedef aldı ama oyunu Mateusz Lis bozdu.

Göztepe'nin kalecisi, sola yatarak hem Talisca'nın serisini bitirdi hem de Fenerbahçe karşısında takımına çok değerli bir puanı getirdi.

3 YIL SONRA İLK KEZ

Polonya'lı file bekçisi, kariyerinin 10. kurtarışına imza attı. Üçüncü kez bir atıştan eli boş dönen Talisca ise 3 yıl önce Al-Nassr'da oynarken Al-Fateh'e karşı penaltıdan yararlanamamıştı.

Fenerbahçede Cengiz bilmecesiFenerbahçede Cengiz bilmecesi
Fenerbahçe'de Cengiz bilmecesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
Türk Telekom
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Putin'le Alaska zirvesi sonrası dünyanın gözü ABD'de! Trump Beyaz Saray'da Zelenski ile görüşecek
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu: İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Çanakkale Gelibolu'daki yangın tamamen kontrol altında! Yanan yerler havadan görüntülendi
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
Basra ve Afrika etkisi İstanbul'a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası 'Ateş Topu' sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç'tan babası İnan Kıraç'la yeni paylaşım! "Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik"
"Kim Milyoner Olmak İster?"de nefes kesen anlar: Risk aldı, "4x100 karışık bayrak yarışı" sorusunda doğru cevabı verdi mi?
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi