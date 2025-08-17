Xavi Simons'un tercihi Chelsea!

Simons'un Chelsea 'yi seçmesindeki en önemli etkenlerden birinin Christopher Nkunku olduğu belirtildi. Leipzig'de birlikte oynadığı Fransız yıldızın Chelsea'de forma giymesi, genç oyuncunun kararında belirleyici rol oynadı. Londra ekibinin yönetiminin de bu birlikteliği yeniden oluşturmak için adımlarını hızlandırdığı kaydedildi.

Xavi Sİmons (Takvim Foto Arşiv)

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Leipzig formasıyla 33 resmi maça çıkan Xavi Simons, 11 gol ve 8 asistlik etkili bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen hücum hattına sağladığı katkıyla Avrupa'nın en çok dikkat çeken orta sahalarından biri haline gelen Simons'un Maviler'd naesıl bir rol üstleneceği şimdiden merak konusu oldu.