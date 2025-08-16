Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanı, yeni sezonda Göztepe - Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da Feyenoord'u mağlup ederek play-off turuna yükselirken, Süper Lig'de Göztepe karşısında üç puan hedefliyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir ve maç canlı nereden takip edilebilir?
GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Uzun süredir tedavi sürecinde olan kaptanlardan Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başlamış olsa da, antrenman eksikliği bulunan Rodrigo Becao İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı göz önünde bulundurarak Göztepe karşısında rotasyona gidecek.