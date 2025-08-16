Göztepe - Fenerbahçe maçı CANLI nereden izlenir? Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanı, yeni sezonda Göztepe - Fenerbahçe maçıyla start alıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da Feyenoord'u mağlup ederek play-off turuna yükselirken, Süper Lig'de Göztepe karşısında üç puan hedefliyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz izlenir ve maç canlı nereden takip edilebilir?

AA GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.