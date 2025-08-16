Alanyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. İki ekibin de 3 puan mücadelesi verdiği 90 dakikada taraflar eşitliği bozamadı ve karşılaşma 0-0 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.
50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.
81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.