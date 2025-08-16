PODCAST CANLI YAYIN

Akdeniz'de puanlar paylaşıldı! Alanyaspor - Rizespor: 0- 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Alanyaspor ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kozlarını paylaştı. İki ekibin de 3 puan mücadelesi verdiği 90 dakikada taraflar eşitliği bozamadı ve karşılaşma 0-0 bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Sowe'un ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sowe'un şutunda top yandan auta gitti.

50. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Sowe'un sol çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ceza sahası dışından Güven Yalçın'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

81. dakikada topla buluşan Makouta ceza sahası dışından vuruşunda savunmadan topu kornere çeldi.

