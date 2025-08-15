Okan Buruk'tan öz eleştiri! "Çok iyi oynamadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının 3-0 kazandığı Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, takımının ortaya koyduğu oyundan çok fazla memnun olmadığını söyledi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ;

"İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik. Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet."

"Oyun olarak bugünkü oyunumuzun üstüne çıkmamız gerekiyor. Sonuçtan ve atılan gollerden dolayı mutluyum. Özellikle Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti, ilk maçtan gol atması önemliydi ama diğer taraftan oyunumuzun gelişmesi gerekli. Bütün oyuncularımın bir arada oynadığı maçlar elbette olacak. Önemli olan elimdeki önemli oyuncuların verimli olarak oynayabilmesi. Icardi'nin sürelerini çok doğru bir şekilde ayarlamamız gerekiyor, ağır bir sakatlıktan döndü. Onun bu tutkusu ve taraftarımızla olan birlikteliği bizim için çok önemli. Özellikle Osimhen ve Icardi oyuna girdikten sonra oyunumuz yükselişe geçti."