PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Tielemans pazarlığı!

Fenerbahçe, Aston Villa'nın yıldız orta sahası Youri Tielemans için yoğun mesai harcıyor. Transferde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, oyuncunun ayrılık isteğini avantaja çevirmek istiyor.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Tielemans pazarlığı!
Fenerbahçe, orta saha takviyesinde gaza bastı.

Sarı-lacivertli takım, Aston Villa'nın yıldızı Youri Tielemans için büyük mesafe kat etti.

Youri TielemansYouri Tielemans

ASTON VILLA 35 İSTİYOR

Belçikalı oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Aston Villa'nın bonservis beklentisi ise transferin önündeki en büyük zorluk.

İngiliz ekibi, 35 milyon Euro isterken Fenerbahçe cephesi ise bunun mümkün olmadığını ve 25 milyon Euro seviyesine inmesini istiyor. Tielemans'a İngiltere Premier Lig'den de teklifler olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeye 40 milyon euroluk süper yıldız!Fenerbahçeye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!
Takas İstanbul
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
Türk Telekom
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 | MAÇ SONUCU
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde