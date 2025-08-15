Fenerbahçe'de Tielemans pazarlığı!

Youri Tielemans



ASTON VILLA 35 İSTİYOR



Belçikalı oyuncunun kulübünden ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, Aston Villa'nın bonservis beklentisi ise transferin önündeki en büyük zorluk.



İngiliz ekibi, 35 milyon Euro isterken Fenerbahçe cephesi ise bunun mümkün olmadığını ve 25 milyon Euro seviyesine inmesini istiyor. Tielemans'a İngiltere Premier Lig'den de teklifler olduğu öğrenildi.